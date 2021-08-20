На Украине ввели санкции против депутата Верховной Рады

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел персональные санкции в отношении внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что ранее санкции против Деркача и «определенного количества лиц» были введены Соединенными Штатами. Данилов подчеркнул, что украинские санкционные меры не покрывают только двух-трех человек из американского списка.

«Остальные лица сегодня находятся под санкциями. Все медиаресурсы и все ресурсы, которые имеют отношения к этим лицам, они также сегодня находятся под санкциями нашего государства», — заключил он.

В сентябре 2020 года США ввели пакет ограничительных мер в отношении Деркача, которого обвинили в работе на Россию и тесных связях с российскими спецслужбами. В американском министерстве финансов заявили, что украинский парламентарий прямо и косвенно препятствовал проведению предвыборной кампании Джо Байдена.