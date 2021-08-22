Зеленский вручил Меркель высший орден Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил «за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах». Об этом сообщает пресс-служба офиса главы республики.

Зеленский оценил важность визита канцлера в страну накануне 30-летнего юбилея украинской независимости. «В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы», — заявил президент и добавил, что Меркель всегда будет желанным гостем на Украине.

«Орден Свободы» — высшая государственная награда Украины, которую возможно вручить иностранцам, а также лицам без гражданства.

Ранее, 22 августа, Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели в Киеве переговоры, в ходе которых обсудили проект «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации на Донбассе. По словам президента Украины, Киев стремится добиться постоянного прекращения огня на Донбассе.