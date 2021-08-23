В России объяснили бессмысленность «Крымской платформы»

Украина может вводить какие угодно санкции в отношении России, но ни одна из них не окажет существенного влияния на экономику страны. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Сенатор добавил, что «Крымская платформа» — позор для организаторов, не сумевших подготовить качественный саммит.

Участники форума заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, «если это понадобится и действия России будут требовать этого». Они также договорились о совместном противостоянии «новым вызовам и гибридным угрозам», вызванным «продолжающейся милитаризацией Крыма».

Бессмысленный саммит

«Пусть вводят какие угодно санкции, эти их причитания уже давно нас не удивляют. Причем о том, что эта история не действует, говорят и сами украинцы. У них кризис жанра — они понимают, что никаких рычагов воздействия не осталось, но не могут придумать ничего другого. Будет ли Россия вводить зеркальные санкции — покажет время. Но Украина — государство, действует во вред себе буквально с первых дней своей независимости, продолжая работать в том же ключе. Проблема в том, что политикам там абсолютно наплевать на простой народ, они только тешат личные амбиции, отстаивают свои личные интересы. И готовы отдать Украину на растерзание и унижение», — объяснил политик.

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Цеков также заявил, что «Крымская платформа» стала чистейшим позором для организаторов, в первую очередь в вопросе уровня представительства — на саммит не приехало ни одно из первых лиц приглашенных государств.

«Они обещали, что на форум приедет половина мира. Но, по сути, появились только организаторы переворота в 2014 году, причем не на уровне первых лиц. Мы слышали выступления только откровенных русофобов: Польши, стран Прибалтики. Они грозили пальцем, но не более того. В итоге единственное, о чем договорились, — с Россией надо садиться и договариваться. При этом то, что Россия и Украина рано или поздно начнут говорить друг с другом напрямую, — очевидно. Но не при нынешнем руководстве», — отметил Цеков.

Политик заключил, что вся платформа оказалась просто «громким пшиком», который в результате закончился такой же громкой, но бессмысленной декларацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа с международными партнерами в рамках «Крымской платформы» поможет «заставить Россию сесть за стол переговоров», а принятие итоговой декларации «создаст крепкий политический фундамент» для работы по «возвращению» Крыма.