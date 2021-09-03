В Киеве оценили уровень взаимодействия США и Украины

Посольство США в Киеве: связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо

Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран после встречи президентов США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства Twitter.

По мнению дипломатов, на данный момент взаимодействие стран находится в фазе развития. Вашингтон и Киев будут сотрудничать в пяти основных сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.

«Встреча президента США и Владимира Зеленского продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. Поскольку мы вместе работаем над решением общих глобальных проблем, наше обновленное партнерство будет сосредоточено на пяти направлениях сотрудничества, чтобы реализовать наше общее видение», — говорится в сообщении.

1 сентября президенты США и Украины завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.