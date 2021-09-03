В Совфеде предрекли Украине проблемы в случае отказа от Минских соглашений

На Украине поставили под сомнение Минские соглашения после того, как президент США Джо Байден возложил всю ответственность за конфликт в Донбассе на Россию. Отказ Киева от соблюдения договоренностей может обернуться серьезными проблемами. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член Совфеда Сергей Цеков.

Украина больше не обязана выполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом ранее заявил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет на крючке. Господин [глава МИД России Сергей] Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений», — сказал Арестович.

Мировой жандарм

Цеков объяснил, что, по мнению США и Украины, ответственность за конфликт в Донбассе лежит исключительно на России, потому Минские соглашения не несут никакой силы.

«Подобная позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, именно это и позволило Арестовичу делать такие громкие заявления. Но хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений, — заметил сенатор. — А Украине я бы посоветовал посмотреть на Афганистан и другие страны, которые на своем примере показали, что вмешательство американцев всегда заканчивается страданиями народа. Впрочем, на Украине это уже и так произошло».

Политик назвал Штаты провокаторами, которые вместо того, чтобы искренне бороться за мир, побуждать к выполнению Минских соглашений, своими действиями только разжигают конфликт в регионе.

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«Власти Украины не делают главного: не предоставляют особый статус Донбассу, не вводят соответствующие изменения в конституцию. Они не сделали ничего для законодательного обеспечения мира. Во многом по этой причине продолжаются военные действия», — считает Цеков.

Сенатор напомнил слова Зеленского о том, что в Донбассе погибли 14 тысяч человек. Однако, по словам политика, большая их часть, порядка 13 тысяч, — гражданское население, погибшее в результате обстрелов украинских вооруженных сил.

«Так что США точно не могут быть судьями в этом вопросе, не имеют права. В любом случае Украина обязана выполнить соглашение, не выполнит — сильно пожалеет. Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов», — резюмировал Цеков.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с Байденом. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу. Также стороны договорились о дальнейшем противодействии «российской агрессии».