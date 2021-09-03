На Украине передали привет Лаврову и заявили о свободе от Минских соглашений

Украина больше не обязана выполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире на портале Politeka.net, трансляция которого доступна на YouTube.

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По его словам, в ходе беседы украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом власти республики убедились в том, что Соединенные Штаты не намерены идти на «перезагрузку» отношений с Россией. Он отметил, что американцы на фоне событий в Афганистане и тесных связей россиян с талибами (движение «Талибан», запрещенная в России террористическая организация) осознали, что Россия является главным врагом США.

Он также напомнил про эскалацию напряженности в селе Авдеевка, которое якобы обстреляли ополченцы непризнанных республик Донбасса, а также про усугубление миграционного кризиса силами России и Белоруссии. Все эти события, по мнению советника главы офиса президента Украины, позволили республике освободиться от обязательности соблюдения Минских соглашений.

«Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров (глава МИД России — прим. «Ленты. ру»), я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений», — сказал Арестович.

Ранее Сергей Лавров рассказал об одураченных Зеленским западных странах. Он пояснил, что украинский лидер обманывает партнеров, обвиняя Россию в невыполнении положений Минских соглашений.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с Байденом. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу. Также стороны договорились о дальнейшем противодействии «российской агрессии».