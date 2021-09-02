На Украине рассказали о планах по трансформации Минских соглашений

Минские соглашения должны быть трансформированы в аналог Будапештского меморандума в силу своей невыполнимости. С таким заявлением выступил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, сейчас российско-украинские договоренности по Донбассу «фактически мертвы» и обеим сторонам следует срочно разработать план по их модернизации. «Зачем мы делаем хорошую мину при плохой игре и настаиваем, тянем "Минск"?» — рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что для преодоления конфликта к переговорам должен подключиться «сильный гарант», как, например, США, Великобритания или ООН. «Таким образом, невольно вырисовывается что-то похожее на Будапештский формат. (...) Это дало бы надежду на исполнение Россией хоть какой-то части соглашений, например, освободить удерживаемых или прекратить огонь», — предложил советник.

6 ноября 1994 года Верховная Рада приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». В ответ Россия, США и Великобритания подписали межгосударственный договор, который стал известен как Будапештский меморандум. Он гарантировал территориальную целостность и безопасность республике за ее решение отказаться от размещения ядерных боеголовок на своей территории.

Согласно данным Всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, почти 75 процентов граждан страны выступают за применение гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.