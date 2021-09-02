На Украине Минские соглашения назвали «мертвой историей»

Минские договоренности бесперспективны и не сыграют значительной роли в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников в интервью изданию «Лига.нет».

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По его словам, данный формат коммуникации между участниками конфликта можно оценить как «нулевой». «Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история», — сказал Резников и призвал выработать повестку переговоров. При этом он подчеркнул, что, несмотря на его недостатки, не стоит отказываться от этого канала коммуникации, так как он еще сыграет свою роль в освобождении украинских военнопленных.

Кроме того, Резников усомнился в эффективности привлечения США к переговорам в формате «нормандской четверки» и напомнил про Будапештский меморандум. Он пояснил, что туда как раз входят США и Великобритания и в последующем к формату можно подключить Францию и Германию.

9 декабря 2019 года в Париже прошел последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений. Они предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Взамен Россия, США и Великобритания дали республике гарантии охраны ее национальной безопасности.