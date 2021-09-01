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Зеленский попросил Байдена помочь вернуть 450 пленных украинцев

Президент Украины Зеленский передал лидеру США Байдену список пленных украинцев
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Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в США попросил американского коллегу Джо Байдена посодействовать в освобождении 450 пленных украинцев, сообщает телеканал «Дом».

Как отметил гость Белого дома из Киева, украинская сторона передала администрации американского лидера полный список всех пленных украинцев, находящихся в самопровозглашенных республиках Донбасса, а также России. Она попросила помочь вернуть своих граждан на родину. Зеленский поинтересовался, как США могут посодействовать в этом вопросе и обсудил эту тему с Байденом. Подробности переговоров пока неизвестны.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила провести новый обмен пленными в Донбассе. По словам омбудсмена, Киев уже утвердил списки своих граждан, находящихся в заключении на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Всего он ожидает возвращения на родину 285 человек, среди которых 44 военнослужащих.

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