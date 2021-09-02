Лавров рассказал об одураченных Зеленским западных странах

Президент Украины Владимир Зеленский обманывает западные страны, обвиняя Россию в невыполнении положений Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России, член первой пятерки в кандидаты Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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По его словам, Москва в отличие от Киева всегда придерживается «четкой и жесткой позиции» в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе.

«А все придумки, которые сейчас господин Зеленский в Вашингтоне излагал своим американским собеседникам, будто все не выполняется потому, что Россия блокирует, это любому человеку очевидно, что держит своих собеседников за дураков», — рассказал Лавров, комментируя итоги переговоров украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

Ранее глава МИД России сказал, что западным странам выгодна «лающая» в сторону России Украина. Лавров пояснил, что Запад игнорирует русофобские заявления Зеленского, таким образом поощряя нарушающие нормы международного права действия украинских властей.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с Байденом. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу. Также стороны договорились о дальнейшем противодействии «российской агрессии».