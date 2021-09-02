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Лавров высказался о «лающей на Россию» Украине

Глава МИД Сергей Лавров: Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию. Такое мнение он высказал, выступая перед представителями спортивного общества Свердловской области, передает РИА Новости.

«Уже президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что "если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию". Это он официально заявил в интервью», — сказал Лавров.

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По его словам, «молчание Запада выдает его с головой». «Значит, ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», — добавил глава МИД.

В начале августа Зеленский заявил, что испытывающим симпатии к России жителям Донбасса следует покинуть его территорию, так как она «никогда не будет русской» и рано или поздно вернется под контроль Киева.

«Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка — оставаться», — сказал он.

Лавров назвал заявления Зеленского разжигающими межнациональную рознь.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу.

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