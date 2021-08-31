Лавров обвинил Украину в провокациях перед выборами в Госдуму

Лавров: Киев потребовал от других стран не направлять наблюдателей на выборы в Россию

Многие провокации перед выборами в Государственную Думу России проходят через Украину. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России, член первой пятерки в кандидаты Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений, передает РИА Новости.

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Он также обвинил киевские власти в стремлении дискредитировать избирательный процесс в России в глазах мирового сообщества и подстрекательстве других государств, чтобы те не направляли своих наблюдателей на грядущие выборы. Глава МИД уточнил, что аналогичная схема была проведена провокаторами в Белоруссии.

«Мне уже стало известно, что они (киевские власти — прим. "Ленты.ру") веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы», — рассказал Лавров.

Министр также добавил, что участие крымчан и жителей Донбасса с российскими паспортами не противоречит нормам международного права и может считаться «делом решенным». Лавров добавил, что несмотря на несостоятельность претензий Киева Украина продолжит наращивать давление на Россию с целью вывести ее из равновесия.

Ранее Лавров заявил, что считает честью приглашение президента России Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». Кроме главы министерства иностранных дел в первую пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.