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Лавров заявил о невозможности войны между США и Россией

Глава МИД Сергей Лавров: США не допускают мыслей о войне с Россией
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Фото: пресс-служба МИД РФ

США не допускают возможности довести разногласия с Россией до войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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По словам дипломата, западные государства и Соединенные Штаты продолжат «строить козни» против России. Однако он подчеркнул, что ни одна страна не решится на открытый военный конфликт. «У меня нет сомнений, что никто из них, серьезных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД заявил об усилении попыток Запада повлиять на Российские выборы. По мнению Лаврова, Запад уже сейчас пытается выразить недоверие российскому избирательному процессу и поставить под вопрос его итоги. «Мы все это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно», — заявил член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».

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