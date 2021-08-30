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Лавров оценил процесс урегулирования в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров: процесс урегулирования в Сирии идет «ни шатко ни валко»
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Фото: Globallookpress.com

Процесс урегулирования в Сирии идет «ни шатко, ни валко», однако Россия создала все условия для того, чтобы он продолжался. Такую оценку дал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с общественностью Волгограда. Его слова передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что Москва не виновата в проблемах восстановления сирийского государства. Лавров также отметил роль стран Запада в восстании террористов против режима президента Башара Асада. «Когда речь шла о неделях, прежде чем террористы бы захватили власть в Сирии, Запад на это взирал достаточно спокойно», — заявил дипломат.

Лавров подчеркнул, что Россия не только помогла Сирии сохранить государственность, но и защитила сирийских христиан. «Страна была под угрозой исчезновения всех граждан, которые христианскую религию исповедуют», — добавил глава МИД.

На той же встрече, Лавров заявил, что РПЦ подвергается сильнейшему давлению со стороны западных стран,в первую очередь, США. По словам министра, давление на православных наблюдается в Сирии, в Ливане и в странах Восточной Европы.

Лавров является членом первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».


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