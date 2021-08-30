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Лавров заявил о сильнейшем давлении США на РПЦ

Сергей Лавров: США вознамерились разрушить единство мирового православия
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Русская Православная Церковь (РПЦ) испытывает сильнейшее давление со стороны западных стран, в частности, США. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что РПЦ имеет свои приходы во многих странах мира, а МИД России поддерживает контакты с церковью за границей. «Русская церковь сейчас испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего, США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия», — заключил он.

Лавров привел в пример Украинскую православную церковь, которая подвергается давлению со стороны властей в Киеве. Он отметил, что похожая ситуация наблюдается в Сирии, в Ливане и в странах Восточной Европы. По словам главы МИД, духовно-нравственные ценности, транслируемые РПЦ по всему миру, подвергаются атакам со стороны неолиберальной элиты в некоторых странах Запада.

25 августа Лавров заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом на данный момент находятся в плачевном состоянии. Он отметил, что контакты российской стороны с Брюсселем сократились до минимума из-за политики лидеров ЕС, направленной на сдерживание Москвы.

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