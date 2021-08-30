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В РПЦ назвали задачей России захват других народов и стран

В Екатеринбургской епархии РПЦ заявили, что задача государства — захват других народов
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Анна Богданова
Анна Богданова
Кадр: Екатеринбургская епархия / YouTube

В Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) назвали задачей государства захват других народов и территорий других стран. Такое заявление сделала руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова, пишет URA.RU.

Она отметила, что «освоение земель — не самое главное». «Задача государства — это присоединить земли к России... А задача святого человека — освятить эту землю», — сказала Богданова.

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