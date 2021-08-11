В РПЦ призвали создать должность для помощи русским

В России необходимо создать должность уполномоченного по правам русских, который помогал бы русскому человеку. С таким предложением выступил заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.

По его словам, за последние месяцы набралось много случаев притеснения русских — как в России, так и вне ее. Кроме того, в сети часто обсуждалось, с какими трудностями сталкивается русский человек при получении гражданства России и переезде на родину.

«Может быть пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны», — предложил епископ.

Ранее РПЦ подготовила и приняла план по выводу абортов из системы ОМС. Так, церковь предлагает поэтапно вывести аборты по желанию из системы обязательного медицинского страхования. В первую очередь в РПЦ рекомендовали запретить прерывать беременность женщинам с доходами, которые превышают прожиточный минимум, как это было сделано в Германии.