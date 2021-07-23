В РПЦ оценили вероятность канонизации основателя династии Романовых

Канонизация царя Михаила Федоровича, основателя династии Романовых, возможна, однако Русская православная церковь (РПЦ) пока не рассматривает такой вариант. Об этом заявил член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ протоиерей Владислав Цыпин, передает РИА Новости в пятницу, 23 июля.

«До сих пор неизвестно было о церковном почитании Михаила Романова. Я имею в виду (...) почитания его как царя-основателя династии. Конечно, он был в опасном положении во время Смуты, за ним велась охота, он был вынужден скрываться. Во всяком случае, какие-то основания, может быть, и есть, но мне неизвестно, чтобы было что-то на эту тему», — сказал священнослужитель.

Он подчеркнул, что недостаток исторических сведений не является основанием для отказа от канонизации царя. По словам Цыпина, этот вопрос якобы уже поднимался в 1913 году, но тогда к лику святых решили причислить умершего в Смутное время патриарха Московского и всея Руси Гермогена.

Царь Михаил Федорович Романов подвергся гонениям вместе с матерью Ксенией Шестовой. В 1605 году он попал в плен к полякам. В 1613 году Земский собор избрал его на царствование.