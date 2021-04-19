Историк сравнил ситуацию в России с положением до переворота февраля 1917 года

Десятилетие, предшествовавшее перевороту февраля 1917 года, по наполнявшим его проблемам похоже на ситуацию в современной России, считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Так он прокомментировал выход на экраны фильм митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок».

«Это тот период, в понимании которого есть многие ответы на вопросы сегодняшнего дня. Даже когда мы начинаем смотреть по конкретным проблемам, которые тогда стояли перед государством и обществом, то мы видим, что иногда все очень схоже. Я говорю о конкретных проблемах, например, об организации местного самоуправления. Примерно те же вопросы обсуждаются и решаются сегодня», — сказал Могилевский.

Он отметил, что изучение истории того периода поможет извлечь уроки и «избежать необходимости наступать на те же грабли».

Вместе с тем, считает историк, масштабный социально-экономический кризис не является спусковым крючком для серьезных потрясений в жизни государства и общества.

«Один из уроков истории, на мой взгляд, состоит в том, что, во-первых, большие, серьезные потрясения происходят не тогда, когда жизнь у народа очень плохая — когда жить совсем плохо, люди больше концентрируются на вопросах выживания здесь и сейчас, — уверен он. — Спусковым крючком для этих серьезных потрясений не является большой социально-экономический кризис. А во-вторых, ни одна революция к улучшению жизни тех, кто ее делал. За исключением, может быть, узкой прослойки людей».

Он добавил, что пример России показал, что сразу после революционных потрясений 1917 года страна столкнулась с огромными бедами.

В результате событий февраля 1917 года в России лишился трона последний представитель династии Романовых император Николай II. Спустя несколько месяцев в том же 1917 году власть в стране захватили большевики.