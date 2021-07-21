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В РПЦ предложили запретить аборты женщинам с доходом выше прожиточного минимума

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Фото: Unsplash

Русская православная церковь (РПЦ) подготовила и приняла план по выводу абортов из системы ОМС. Об этом сообщается на сайте синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

В частности, церковь предлагает поэтапно вывести аборты по желанию из системы обязательного медицинского страхования. В первую очередь в РПЦ рекомендуют запретить прерывать беременность женщинам с доходами, превышающими прожиточный минимум, как это было сделано в Германии.

«Затем для всех случаев обращений женщин по их желанию», — говорится в сообщении.

Участники съезда также предложили законодательно закрепить требование об обязательных ультразвуковых исследованиях и прослушивании сердцебиения плода для женщин, которые хотят сделать аборт.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь не требует полного запрета абортов.

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