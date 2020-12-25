В РПЦ прокомментировали идею о запрете абортов

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в эфире телеканала RTVI заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не требует полного запрета абортов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Легойды, РПЦ занимает по этому вопросу «более мягкую и гибкую позицию». «Требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования», — прокомментировал идею о запрете абортов.

Ранее ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил на время пандемии коронавируса ввести мораторий на проведение абортов. «Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — заявил представитель РПЦ.