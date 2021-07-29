В РПЦ призвали не искать «бесовщину» в книгах про Гарри Поттера

В РПЦ не видят ничего предосудительного в истории Гарри Поттера, а также призывают не искать в ней мистики и «бесовщины». Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, слова которого передает «Интерфакс».

«Здесь одинаково неверно обвинять эту книгу в каком-то магизме и бесовщине, потому что если так подходить к Гарри Поттеру, то так же можно подходить и к русским народным волшебным сказкам, где сплошной магизм и бесовщина», — уточнил Легойда.

По его словам, из интервью с Джоан Роулинг и самих книгах о Гарри Поттере не следует, что автор проводила евангельские параллели. Легойда добавил, что в текстах присутствуют христианские смыслы, так как Роулинг является человеком европейской культуры.

Ранее создательница серии романов о Гарри Поттере поделилась поступающими сообщениями с угрозами от транс-активистов. Она добавила, что это далеко не первый случай поступающих предостережений и обещаний расправы. По словам автора, сотни транс-активистов угрожают ее избить, изнасиловать, убить и взорвать бомбы.