Актер из «Гарри Поттера» посочувствовал обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британский актер и режиссер Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, посочувствовал писательнице Джоан Роулинг, обвиненной в трансфобии. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я могу понять остроту спора, но мне кажется иррациональной эта эпоха обвинений и необходимости осуждать кого-то. Меня беспокоит то, с какой ненавистью люди реагируют на взгляды, отличающиеся от их собственных, и беспокоит жестокость их языка по отношению к другим», — сказал артист.

Ранее за Роулинг заступился и Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. «Я не думаю, что она сказала что-то по-настоящему оскорбительное. Не знаю, почему в Twitter есть целое поколение людей, которые слоняются и ждут, когда их обидят. Они бы не выиграли войну, не так ли?» — высказался актер.

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

Ранее в сентябре писательницу вновь раскритиковали в сети. Пользователей возмутила новая книга Роулинг «Дурная кровь», главным героем которой является серийный убийца, переодевающийся в женщину.