Сыгравший Волан-де-Морта актер стал гражданином Сербии

Британский актер и режиссер Рэйф Файнс получил гражданство Сербии. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Balkan Insight.

Решение о выдаче гражданства подписал премьер-министр страны Ана Брнабич.

В настоящее время кинематографист снимает в Белграде фильм о советском танцовщике Рудольфе Нурееве. При работе над лентой Файнс сотрудничает с Симфоническим оркестром Белградской филармонии.

Это вторая картина британца, съемки которой проходят в Сербии. В 2010 году на экраны вышел триллер «Кориолан» по трагедии Уильяма Шекспира.

Рэйф Файнс наиболее известен по роли Волан-де-Морта в серии картин о юном волшебнике Гарри Поттере. Он также снялся в таких проектах, как «Список Шиндлера», «Английский пациент» и «Отель "Гранд Будапешт"».