Сыгравшего Волан-де-Морта Рэйфа Файнса засняли в Петербурге

В центре Петербурга сфотографировали британского актера Рэйфа Файнса. Снимок выложила в Instagram пользовательница grettaschneider.

«Если вовремя выйти с работы, можно встретить выходящего из Вагановки Рэйфа Файнса», — подписала она свой пост.

Если вовремя выйти с работы, можно встретить выходящего из Вагановки Рэйфа Файнса ^^ #рэйффайнс #ralphfiennes A post shared by Gretchen (@grettaschneider) on Jul 24, 2017 at 5:47am PDT

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В данный момент Файнс задействован в картине «Нуриев». Актер выступает режиссером фильма о русском танцовщике балета. Съемки ленты проходят в Петербурге и Уфе.

Рэйф Файнс сыграл в таких фильмах, как «Список Шиндлера», «Английский пациент», «Красный дракон», «Залечь на дно в Брюгге», «Чтец», «007: Координаты «Скайфолл»», «007: Спектр» и «Отель "Гранд Будапешт"». Он также известен по роли лорда Волан-де-Морта в серии картин о Гарри Поттере.

Накануне мемом стал американский актер Николас Кейдж, который приехал с визитом Казахстан и сфотографировался в национальной одежде. Актер также предложил снять фильм о поездке голливудских звезд в страну.