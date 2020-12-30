Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила на письмо шестилетней поклонницы из России Вероники. Мама девочки сообщила об этом изданию «Правмир».

31 июля, в день рождения писательницы, ребенок решил нарисовать для нее открытку. «Через минут 20 дочь принесла косенькую и слегка порезанную ножницами самодельную открытку. В ней было большими печатными буквами сказано: "ТВОЙ МИР МОЙ МИР", а также нарисовано что-то совообразное. Во всяком случае, у этого существа были крылья, клюв и письмо под хвостом. И букет цветов», — рассказала мать юной фанатки Гарри Поттера.

Она призналась, что сначала не планировала отправлять открытку, однако дочь попросила ее найти адрес писательницы. В итоге женщине удалось выяснить адрес издательства Bloomsberry, куда обычно отправляют письма для Роулинг, однако дочь настаивала на том, что письмо должно быть доставлено писательнице домой.

«Какой-то захудалый форум, на этот раз русскоязычных любителей Гарри Поттера, предложил нам адрес замка в Эдинбурге», — вспомнила мама девочки, которая в итоге все же согласилась сходить с дочерью на почту.

31 октября Веронике пришел ответ. «Наверное, минут десять мы просто ревели, обнимаясь и передавая друг другу конверт. Он, кстати, был желтый, только без печати. Потом наконец я открыла его, держа ножницы так, как будто они были хрустальные. Но сова была, нарисованная в письме, с конвертом и эмблемой Хогвартса. Еще там был настоящий красивый росчерк, автограф от мамы Гарри Поттера», — отметила мать девочки.

По ее словам, Роулинг написала, что сейчас очень занята новой детской сказкой и написанием сценария к «Фантастическим тварям». Она призналась, что ей не хватает времени, чтобы развернуто отвечать на письма читателей, но она рада, что мир полон поклонников Гарри Поттера.