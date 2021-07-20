Джоан Роулинг рассказала о поступающих ей угрозах от защитников трансгендеров

Создательница серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг поделилась поступающими сообщениями с угрозами от транс-активистов. Пост с комментариями она опубликовала в своем Twitter.

«Я желаю, чтобы ты однажды нашла очень милую самодельную бомбу в почтовом ящике», — написали защитники трансгендеров.

Роулинг отметила, что это далеко не первый случай поступающих предостережений и обещаний расправы. «Теперь сотни транс-активистов угрожают меня избить, изнасиловать, убить и взорвать бомбы», — добавила автор «Гарри Поттера».

Скандал, связанный с британской писательницей и секс-меньшинствами, возник еще в прошлом году. В июне 2020-го Роулинг оказалась в центре внимания из-за неоднозначных высказываний относительно транс-персон. Она заявила, что не считает людей, которые совершили трансгендерный переход, полноценными женщинами. Помимо этого, она использовала формулировку «люди, которые менструируют», чем вызвала большую волну недовольств.

