Женщина оспорила в суде увольнение из-за твита о трансгендерах

В Великобритании женщине, потерявшей работу из-за публикации о трансгендерах в Twitter, удалось оспорить увольнение в суде, сообщает Daily Mail.

На своей личной странице 47-летняя Майя Форстатер написала, что женщинами являются взрослые люди женского пола. В этом высказывании руководство компании, где работала Форстатер, увидело разжигание ненависти по отношению к секс-меньшинствам и уволило ее. Кроме того, пользователи Сети устроили женщине травлю за ее позицию.

Женщину поддержала британская писательница и автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии из-за твита. После этого дело Форстатер получило широкую огласку: оно дошло до Высокого суда Англии и Уэльса, который подтвердил право женщины выражать свое мнение и убеждения.

Мнение о том, что биологический пол не меняется вне зависимости от гендерной идентификации личности, является защищенной философской верой в соответствии с законом о равенстве. Это постановил Высокий суд Англии и Уэльса. Сама Форстатер подчеркнула, что за малый срок она перевоплотилась из матери двух сыновей и работника в «солдата в национальных культурных войнах».

Форстатер также добавила, что во время и после судебных разбирательств она получала значительную поддержку от других женщин. «Я всего лишь боролась за право каждого придерживаться своего мнения», — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что акушеркам в Британии запретят использовать слово «мать» из-за трансгендеров. Так, «мать», «материнский» и другие однокоренные слова предлагается заменить на гендерно-нейтральные выражения, такие, как «родящий родитель». Новые правила распространяются не только на общение с пациентками, но и на публикации медицинской организации в социальных сетях и на официальных сайтах.