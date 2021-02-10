Акушеркам в Британии запретят использовать слово «мать» из-за трансгендеров

Подразделение национальной службы здравоохранения (NHS) Британии в Брайтоне и Сассексе запретит акушеркам использовать слово «мать» и другие слова, связанные исключительно с женским полом, при обсуждении вопросов материнства с пациентами. Новая языковая политика для медицинских учреждений создана с целью защитить чувства трансгендеров. Об этом объявили в Twitter-аккаунте подразделения.

«Мать», «материнский» и другие однокоренные слова предлагается заменить на гендерно-нейтральные выражения, такие, как «родящий родитель». Изменение коснется и разговоров о грудном вскармливании: «грудное молоко» («breastmilk») предлагается обозначать неологизмом «chestmilk» — буквально он переводится так же, но не содержит слова, обозначающего женскую грудь. Иные варианты — «человеческое молоко» или же «молоко от кормящего родителя».

«Мы стараемся защитить трансгендеров и небинарных персон, пользующихся нашими услугами, от дополнительного давления из-за терминологии, которая имеет значительное влияние на их психологическое и эмоциональное благополучие», — говорится в пресс-релизе медиков.

Отмечается, что новые правила коснутся не только непосредственного общения с пациентками, но и публикаций медицинской организации в социальных сетях и на официальных сайтах.

Ранее в феврале стало известно, что в США захотели разрешить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.