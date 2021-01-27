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Отец придумал бикини для трансгендерных подростков из жалости к дочери

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Фото: @rubiesdad

Житель канадского города Торонто запустил линию бикини для трансгендерных подростков из сострадания к своей дочери. Об этом сообщает Metro.

Джейми Александеру (Jamie Alexander) было тяжело смотреть, с каким трудом его 12-летняя дочь Руби (Ruby) пытается подобрать себе плавки или купальник, в которых она могла бы чувствовать себя уверенно как трансгендер. В результате мужчина создал бренд под названием Rubies, который выпускает облегающую одежду для трансгендерных детей и подростков.

Первым разработанным продуктом были плавки Ruby Shaping Bikini Bottom стоимостью 44 доллара (3344 рублей). На сайте производителя сказано, что изделие «дает поддержку во всех нужных местах». Упомянутый предмет гардероба предназначен для бассейна, пляжа, тренажерного зала или занятий танцами и «призван доставлять комфорт не в ущерб стилю».

Для создания своей линейки Александер провел опрос среди 60 различных семей в Facebook-группах для родителей трансгендерных детей. «Лучший бизнес — это тот, который решает реальные проблемы. Я знал, что у нас есть проблема, но не знал, есть ли она у всех остальных», — сказал он.

В будущем мужчина планирует расширить свое производство и начать разработку нижнего белья из хлопчатобумажной ткани. Его цель — сделать жизнь трансгендерных детей лучше и помочь им чувствовать себя счастливыми и сильными.

В ноябре трансгендерная модель снялась в нижнем белье в рекламе Victoria's Secret. 23-летняя манекенщица попозировала вместе с другими моделями марки в кружевном комплекте голубого цвета. На ней также был синий халат с разноцветным принтом.

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