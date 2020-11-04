Трансгендерная модель снялась в нижнем белье в рекламе Victoria's Secret

Модель и актриса Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, снялась в рекламе известного бренда нижнего белья Victoria's Secret. Соответствующий ролик и снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

23-летняя манекенщица попозировала вместе с другими моделями марки в кружевном комплекте голубого цвета. На ней также был синий халат с разноцветным принтом. Знаменитость запечатлели с распущенными волосами, а на лицо ей нанесли нюдовый макияж. Отмечается, что Сампайо показала нижнее белье из новой новогодней коллекции Victoria's Secret.

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Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Прекрасно», «Ты очень красивая», «Какая красотка!», «Самая лучшая», «Безумно красивая», «Валентина, я люблю тебя», «Вау, очень красиво», — высказывались поклонники.

Валентина Сампайо — модель и актриса, которая стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria's Secret в августе 2019 года. Кроме того, она сотрудничала с такими известными модными домами, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.

Ранее трансгендерная модель Валентина Сампайо впервые стала героиней обложки бразильской версии модного журнала Elle. Ее сфотографировали с красными губами в сине-фиолетовом костюме — укороченном жакете и юбке-миди. В качестве украшений выбраны небольшие серьги и крупный браслет с драгоценными камнями.