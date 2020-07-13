Трансгендерная модель впервые появилась на страницах спортивного журнала

Модель Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, впервые снялась для спортивного журнала Sports Illustrated. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 23-летняя знаменитость позирует боком к фотографу в бикини бежевого цвета, верх которого выполнен в виде бандо. Ее с мокрыми волосами запечатлели на пляже рядом с океаном.

В описании к публикации модель поблагодарила редакцию издания за возможность принять участие в съемке. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Очень красивая, поздравляю тебя!», «Прекрасна снаружи и внутри», «Ты словно лучик света в темном царстве, поздравляю!», «Шикарная фигура», — высказывались фанаты.

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Автором съемки выступила фотохудожница Дженнифер Купер (Jennifer Cooper).

В июне Сампайо попозировала для Vogue топлес в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее сфотографировали сидящей на качелях в коротких джинсовых шортах на фоне леса и нескольких пальм.

Валентина Сампайо — модель и актриса, которая стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria's Secret в августе 2019 года. Помимо этого, она сотрудничала с такими мировыми брендами, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.

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