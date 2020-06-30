Трансгендерная модель попозировала для Vogue топлес в поддержку ЛГБТ

Модель Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, приняла участие в съемке для модного журнала Vogue, поддержав тем самым бразильское ЛГБТ-сообщество. Снимок появился на странице издания в Instagram.

На размещенном фото 23-летняя Сампайо позирует топлес, сидя на качели в коротких джинсовых шортах. Знаменитость запечатлели на фоне леса и нескольких пальм. Отмечается, что снимок для журнала был предоставлен самой моделью.

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В интервью Vogue она пожаловалась на ущемление прав меньшинств в Бразилии и подчеркнула, что в ее родной стране трансгендеры редко имеют публичную работу. «СМИ говорят о нас во время Pride Month (Месяц прав ЛГБТ-сообщества), однако они не позволяют нам рассказывать о себе самим», — высказалась Сампайо.

В апреле Валентина Сампайо стала лицом рекламной кампании популярного бренда H&M. На опубликованном кадре она позирует на белом фоне в платье-пиджаке с пышным рукавом и глубоким декольте. Стоимость изделия составляет 3999 рублей.

Сампайо — модель и актриса, которая стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria's Secret в августе 2019 года. Помимо этого, она сотрудничала с такими мировыми брендами, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.

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