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В РПЦ ответили на иск православной россиянки к McDonald’s

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Фото: Globallookpress.com

Православной россиянке, которая подала в суд на McDonald’s из-за искушения во время поста, посоветовали исповедаться. Такую рекомендацию дали в Московской патриархии, передает РИА Новости.

«Советую ей пойти на исповедь, а не в суд», — ответили в Русской православной церкви (РПЦ) на иск.

Ранее в Замоскворецкий суд столицы обратилась женщина. Она пожаловалась на рекламный плакат ресторана, который в 2019 году помешал ей соблюсти Великий пост. По словам россиянки, она заметила большой билборд с изображением двух непостных блюд: чизбургера и чикен макнаггетса.

В иске женщина сообщила, что на тот момент она держала пост 16 дней. Однако после того, как увидела рекламу, не смогла удержаться и посетила ресторан.

Россиянка попросила выплатить ей тысячу рублей за моральный ущерб.

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