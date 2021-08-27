Лавров назвал задачу России на фоне ситуации в Афганистане

России необходимо обеспечить безопасность своих южных границ на фоне ситуации в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает РИА Новости.

Дипломат назвал сохранение безопасности южных рубежей страны и российских союзников в Центральной Азии принципиально важной задачей для Москвы.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона осуждает теракты в афганской столице и выражает соболезнования семьям погибших.

26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов. В результате атак, по последним данным, погибли 170 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).