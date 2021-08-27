Талибы разрешат афганцам выезжать из страны после открытия аэропорта Кабула

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) разрешат афганцам выезжать за границу после открытия аэропорта Кабула. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин, его слова передает ТАСС.

Боевик подчеркнул, что талибы не будут препятствовать отъезду граждан Афганистана, у которых есть соответствующие юридические основания. По его словам, они смогут свободно покинуть страну. «Всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для их поездки после открытия гражданской части аэропорта», — рассказал представитель движения.

Шахин уточнил, что делегация талибов во главе с Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем встретилась со спецпредставителем правительства Франции по Афганистану Франсуа Ришье в Катаре. По его словам, в ходе переговоров были затронуты темы мирного урегулирования ситуации в Афганистане, возобновления школьного обучения и обстановки в кабульском аэропорту.

Ранее сообщалось, что «Талибан» выступает за запрет музыки в Афганистане, однако надеется убедить людей не слушать ее без государственного давления. Представитель талибов Забиулла Муджахид указал, что музыка запрещена в исламской религии. Отмечается, что в новом правительстве он может занять пост министра культуры и информации.