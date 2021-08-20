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Российский «Панцирь-С» уничтожил 22 израильские ракеты в Сирии

Контр-адмирал Вадим Кулить: сирийские ПВО уничтожили 22 ракеты Израиля «Панцирем-С»
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Силы сирийских ПВО из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожили 22 ракеты, которые были выпущены Израилем по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено 22 ракеты», — сказал он.

Как сообщил Кулить, в результате ударов потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет.

В июле силы сирийской ПВО уничтожили запущенный боевиками беспилотник с помощью «Панциря-С». Экстремисты запустили дрон из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб, а уничтожен он был над провинцией Хама.

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