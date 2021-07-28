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Российский «Панцирь-С» уничтожил беспилотник боевиков в Сирии

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Фото: Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / РИА Новости

Силы сирийской ПВО уничтожили запущенный боевиками беспилотник с помощью российского комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости.

Он уточнил, что инцидент произошел накануне, 27 июля. Экстремисты запустили дрон из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб, а уничтожен он был над провинцией Хама.

25 июля российские комплексы ПВО «Бук-М2Э», состоящие на вооружении войск Сирии, уничтожили ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля. Тактические израильские истребители, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли удары по объектам в провинции Дамаск. С применением комплексов российского производства атака была отражена.

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