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Сирийские ПВО российского производства отразили атаку со стороны Израиля

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Сирийские ПВО российского производства отразили атаку со стороны Израиля в районе провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости. Видео атаки было опубликовано сирийским агенством SANA.

Как рассказал Кулить, ночью 22 июля два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам в провинции Хомс из воздушного пространства Ливана. Сирийские ПВО, в числе которых комплексы российского производства «Бук-М2Э», уничтожили все четыре снаряда.

20 июля российские комплексы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2», стоящие на вооружении войск Сирии, частично отразили ракетный удар израильских F-16. Семь ракет были уничтожены, а одна достигла цели и повредила здание научно-исследовательского центра, расположенного в населенном пункте Сфира провинции Алеппо.

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