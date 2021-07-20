Российские ПВО в Сирии отразили атаку израильских F-16

Российские комплексы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2», стоящие на вооружении войск Сирии, частично отразили ракетный удар израильских F-16. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных.

«19 июля в период с 23:39 по 23:51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную Вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо», — приводит агентство слова контр-адмирала.

По его данным, семь ракет были уничтожены комплексами ПВО российского производства, а одна достигла цели и повредила здание научно-исследовательского центра, расположенного в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Об атаке израильской авиации на сирийскую территорию стало известно ранее 20 июля.

В июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла из танков опорный пункт на территории Сирии. Были выпущены несколько десятков снарядов по зданию опорного пункта сирийской армии в районе Кунейтры на юге страны. В результате атаки никто не пострадал, но само строение было разрушено.