Израиль обстрелял из танков территорию Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла из танков опорный пункт на территории Сирии. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает израильская государственная медиакомпания «Кан» со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

По данным собеседников «Кан», 17 июня ЦАХАЛ выпустил несколько десятков снарядов по зданию опорного пункта сирийской армии в районе Кунейтры на юге страны. В результате атаки никто не пострадал, но само строение было разрушено.

Как рассказали источники, атакованный объект в последние месяцы неоднократно посещали представители ливанского движения «Хезболла», воюющего на стороне президента Сирии Башара Асада и признанного в Израиле террористической организацией. При этом в самом ЦАХАЛ информацию об обстреле пока никак не прокомментировали.

Уточняется, что данная атака по объектам, расположенным на территории Сирии, стала первой с момента вступления в должность нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Ранее в июне сообщалось, что Израиль попытался атаковать цели в центральном и южном регионах Сирии. Удар перехватили сирийские силы ПВО.