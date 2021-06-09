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ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

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Фото: Reuters

Система ПВО Сирии отразила ракетные удары Израиля над территорией Ливана. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA у себя в Twitter.

По данным агентства, были атакованы цели в центральном и южном регионах страны, взрывы были слышны над Дамаском. Удар перехватили сирийские силы ПВО.

В прошлом месяце эксперты рассказали о том, как устроена система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол»: она состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника.

По некоторым данным, каждый запуск перехватывающей ракеты обходится бюджету страны в 66 тысяч евро (почти шесть миллионов рублей). Из-за этого военные сбивают только те ракеты, которые угрожают населенным пунктам.

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