ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

Система ПВО Сирии отразила ракетные удары Израиля над территорией Ливана. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA у себя в Twitter.

По данным агентства, были атакованы цели в центральном и южном регионах страны, взрывы были слышны над Дамаском. Удар перехватили сирийские силы ПВО.

В прошлом месяце эксперты рассказали о том, как устроена система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол»: она состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника.

По некоторым данным, каждый запуск перехватывающей ракеты обходится бюджету страны в 66 тысяч евро (почти шесть миллионов рублей). Из-за этого военные сбивают только те ракеты, которые угрожают населенным пунктам.