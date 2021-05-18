Секретный дрон-камикадзе армии США не смог ударить по макету «Панциря-С1»

Дрон-камикадзе, который в условиях строгой секретности разрабатывается в США, не смог поразить макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, инцидент произошел в ходе учений Edge 21 с участием подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США и Корпуса морской пехоты, которые в течение двух недель проходили на полигоне Дагвей в американском штате Юта. По сценарию, беспилотники должны были поразить три цели условного противника, разбросанные по воображаемой цепи островов в Тихом океане. Одна из них представляла собой радиолокатор системы ПВО, вторая — узел управления и контроля, а третья — имитацию «Панциря-С1».

Первые две цели были успешно поражены дронами, однако когда барражирующий боеприпас должен был осуществить удар по макету российского ЗРПК, произошел сбой. Беспилотник по неизвестной причине оказался вне позиции попадания. В результате военные приняли решение прервать испытания и сохранить боеприпас для следующих учений Project Convergence.

Как отмечает The Drive, о самом дроне известно крайне мало, поскольку информация о нем засекречена. В частности, ранее сообщалось только о том, что это беспилотник дальнего действия, который запускается с земли.

В январе газета The Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. Согласно данным издания, ЗРПК был вывезен с поля боя и доставлен на авиабазу Рамштайн в Германии. Позднее стало известно, что российский комплекс может попасть на авиабазу Тонопа в секретной «Зоне 51»