В США заявили об уничтожении «Панцирями» 47 турецких Bayraktar

Американский военный корреспондент Джефф Яворски подсчитал количество зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства и турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые были уничтожены в ходе боевых действий в Ливии. Его данные приводит портал Avia.pro со ссылкой на издание Soha Military.

По словам журналиста, в ходе собственного расследования он установил, что бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, на вооружении которой находятся российские «Панцири», удалось уничтожить как минимум 47 турецких ударных беспилотников. При этом, подчеркнул Яворски, в данном случае речь идет только о документально подтвержденных случаях — на самом же деле сбитых Bayraktar могло быть еще больше. В денежном эквиваленте эти потери составили порядка 245 миллионов долларов, уточнил автор.

В то же время потери среди «Панцирей» составили девять комплексов — около 118 миллионов долларов в денежном эквиваленте. По данным Яворски, ливийские военные гораздо лучше освоили российские ЗРПК, чем военные в Сирии, и действовали значительно более профессионально. Кроме того, они быстро поняли стратегию, которой придерживались турецкие беспилотники во время атаки.

Ранее в марте стало известно, что турецкие Bayraktar провели массовую атаку на ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. Отмечалось, что в атаке против комплекса были задействованы сразу 20 турецких ударных беспилотников, однако уничтожить «Панцирь» им не удалось.

В июне 2020 года издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства, для чего, в частности, использовались Bayraktar TB2.