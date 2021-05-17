Путин распорядился создать единую систему ПВО с Таджикистаном

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 17 мая.

Минобороны поручено провести при участии МИД России переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать документ о создании единой системы ПВО.

27 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о намерении РФ создать объединенную систему противовоздушной обороны с Таджикистаном. По его словам, это позволит повысить надежность охраны границы в воздушном пространстве.

Министр также рассказал, что для укрепления боевого потенциала Вооруженных сил Таджикистана российская сторона поставляет республике вооружение и технику, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии.