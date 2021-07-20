Израиль обстрелял территорию Сирии

Сирийский город ас-Сафира под Алеппо подвергся воздушной атаке израильских военных. Об этом сообщает государственный телеканал Ikhbariya.

По утверждению госканала, войска ПВО отражают нападение. Информации о жертвах и разрушениях нет.

8 июля Россия, Иран и Турция выпустили совместное заявление, в котором, помимо прочего, призвали Израиль не атаковать противника на территории Сирии. «Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить», — говорится в документе, которое страны подписали в Нурсултане по результатам международной встречи по Сирии в астанинском формате.

В июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла из танков опорный пункт на территории Сирии. Были выпущены несколько десятков снарядов по зданию опорного пункта сирийской армии в районе Кунейтры на юге страны. В результате атаки никто не пострадал, но само строение было разрушено. Как рассказали источники, атакованный объект в последние месяцы неоднократно посещали представители ливанского движения «Хезболла», воюющего на стороне президента Сирии Башара Асада и признанного в Израиле террористической организацией. При этом в самом ЦАХАЛ информацию об обстреле пока никак не прокомментировали.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщало, что система ПВО Сирии отразила ракетные удары Израиля над территорией Ливана. По данным агентства, были атакованы цели в центральном и южном регионах страны, также взрывы были слышны над Дамаском.

