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Россия, Иран и Турция призвали Израиль не атаковать Сирию

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Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Россия, Иран и Турция выпустили совместное заявление, в котором, помимо прочего, призвали Израиль не атаковать противника на территории Сирии. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

«Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить», — приводит агентство текст заявления, которое страны подписали в Нурсултане по результатам международной встречи по Сирии в астанинском формате.

В том же заявлении стороны договорились продолжать борьбу с террористическими группировками, осудили незаконный захват нефтяных месторождений Сирии и передачу доходов от ее продажи иностранным акторам. Они также выразили приверженность территориальной целостности страны.

2 июля Минобороны РФ сообщало, что Россия и Турция помогли властям Сирии обменять пленных на террористов в рамках «астанинского формата». Несколько задержанных «оппозиционными группами и режимом» были одновременно освобождены 2 июля.

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