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Россия и Турция помогли Сирии обменять пленных

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Фото: Hassan Ammar / AP

Россия и Турция помогли властям Сирии обменять пленных на террористов в рамках «Астанинского формата». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Несколько задержанных «оппозиционными группами и режимом» были одновременно освобождены 2 июля. Обмен произошел к югу от города Эль-Баб, контролируемого сирийской оппозицией. Другие подробности произошедшего не уточняются.

РИА Новости подтвердили эту информацию со ссылкой на МИД Турции.

Механизм по освобождению задержанных и похищенных работает при участии Турции, России, Ирана и ООН. Он создан в рамках «Астанинского формата» — переговорах по мирному урегулированию в Сирии, которые проводятся в Нур-Султане с 2017 года. Пока его участники договорились о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Его основная задача — подготовка конституционной реформы. Тем не менее, в стране все еще ведутся бои, а официальный Дамаск так и не вернул себе некоторые территории республики.

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