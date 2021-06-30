Американские военные получили ранения при обстреле базы в Сирии

Трое американских военный, по неподтвержденной информации, получили ранения при обстреле военной базы в районе нефтяных полей Омар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, американскую военную базу в Сирии расстреляли 28 июня проиранские формирования с применением самодельных реактивных системам залпового огня (РСЗО).

28 июня военные США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Минобороны США сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке.

Позднее стало известно об атаке иранских ополченцев. В ответ американские силы также применили ракетное оружие.