Мир
 
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля
Ким Кардашьян приехала в Ватикан в откровенном наряде и была пристыжена в сети
Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся
Политологи оценили «сенсационные» заявления Путина на прямой линии
В США обвинили Россию в «телепортации» эсминца Ross из Одессы в Крым
Россиянам посоветовали требовать выплаты при осложнениях после вакцинации
Российским госслужащим запретили иметь иностранное гражданство
Стали известны подробности о суде экс-солистки «Ленинграда» со Шнуровым
Испания продлила запрет на въезд для граждан России
Новости партнеров
Прослушать новость

Американские военные получили ранения при обстреле базы в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alec Dionne / Reuters

Трое американских военный, по неподтвержденной информации, получили ранения при обстреле военной базы в районе нефтяных полей Омар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, американскую военную базу в Сирии расстреляли 28 июня проиранские формирования с применением самодельных реактивных системам залпового огня (РСЗО).

28 июня военные США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Минобороны США сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке.

Позднее стало известно об атаке иранских ополченцев. В ответ американские силы также применили ракетное оружие.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Коалиция США прокомментировала атаку базы в Сирии
Американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами
США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии