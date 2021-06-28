Американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами

Американская военная база в районе нефтяного месторождения «Омар» на территории Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

По информации канала, базу в провинции Дейр-эз-Зор атаковали иранские ополченцы. В ответ американские силы также применили ракетное оружие. О жертвах или пострадавших пока что информации нет.

28 июня военные США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Минобороны США сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке.